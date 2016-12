29 aprile 2014 Foto con il Papa ritoccata sui social

17:50 - Dopo le polemiche per la foto ritoccata della stretta di mano a Papa Wojtyla, l'ex ministro dell'Integrazione, Cécile Kyenge, ha postato su Facebook un'immagine simile all'originale per dimostrare che l'incontro con il pontefice c'è stato davvero. "Ecco la foto originale dell'incontro con Papa Giovanni Paolo II. 23 gennaio 1990. Archivi del Vaticano", ha scritto sul social network.

La foto, scattata da una diversa angolatura, dimostra effettivamente che la stretta di mano con Giovanni Paolo II c'è stata, ma non è chiaro come mai il ministro abbia "ritoccato" quella che ha dato origine alla polemica, e che tuttora non ha pubblicato in originale sui social network. tanto che qualche utente di Facebook le chiede senza giri di parole "perché mettere su Twitter allora quella foto chiaramente falsa? Mi illumini la prego".



Inoltre, anche lo sfondo è diverso, e Perla D'Agostino, una delle altre due donne presenti nello scatto, conferma a "Il Messaggero" che quel giorno la Kyenge c'era davvero, ma il luogo dell'incontro non era quello dello sfondo della prima immagine postata dall'ex ministro.