28 aprile 2014 Cécile Kyenge pubblica una foto con Papa Wojtyla, il web insorge: è un fotomontaggio Lei su Facebook il giorno della santificazione: "Per me è una data importante"; ma sul social network gli utenti non perdonano: "Giovanni Paolo II ha tre mani?". E su Twitter impazza la foto-parodia Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:41 - Piccola caduta di stile dell'ex ministro dell'Integrazione in vista delle elezioni europee. Il giorno della santificazione dei due Papi, Cécile Kyenge, che è candidata per il Pd nella lista emiliano-romagnola, pubblica su Facebook una foto di qualche anno fa che la ritrae con Wojtyla. Dallo scatto però si intravede una mano in "più" sull'amitto papale, così gli utenti del social network hanno iniziato a chiedersi: "Perché Papa Giovanni Paolo II ha tre mani?".

In questi casi, si sa, la Rete non perdona e il "botta e risposta" di battute tra gli utenti non ha risparmiato l'ex ministro, mettendo in dubbio la veridicità della foto. C'è chi per primo grida "al fotomontaggio" e afferma: "Il Papa con tre mani. Se dico che è un fotomontaggio passo per razzista?"; e chi gli risponde: "Certo! hai qualcosa contro la gente che ha tre mani! Non rispetti la diversità, quindi ... si , sei un razzista sempre e cmq".



Qualcun'altro invece sottolinea: "Caspita se portavi prima questa foto in Vaticano, viste le 3 mani di GP2 gli avrebbero attribuito un altro miracolo...". E chi scherza: "Qui è anche con Ratzinger"; pubblicando un fotomontaggio del Papa emerito che abbraccia la Kyenge. Dal suo profilo nessun messaggio di chiarimento. Mentre su Twitter è iniziata la foto parodia.