Boldrini:M5S vuole spazzare via tutto"Su blog Grillo potenziali stupratori"

01:38 - "Ho visto tanta rabbia e odio invece che la voglia di confrontarsi. Queste cose sono accadute solo in dittatura e ciò deve far riflettere tutti". Lo afferma il presidente della Camera, Laura Boldrini, in merito agli incidenti in Aula durante il voto sul decreto Imu-Bankitalia. Quello del M5S, aggiunge, "è un attacco eversivo contro le istituzioni che deve essere respinto da tutte le forze democratiche".

"I deputati del M5S non sanno utilizzare gli strumenti che ha l'opposizione. Devono imparare", sottolinea la Boldrini. "In democrazia - ricorda - non si va sui tetti e non si usa la violenza ma si usano gli strumenti previsti per l'opposizione". "Mi chiedo - aggiunge la Boldrini - come le deputate e le sostenitrici del M5S possono accettare quello che accade".



"Sul blog di Grillo potenziali stupratori" - "Sono venuti sotto due deputati che mi hanno detto qualsiasi ingiuria e insulto: non erano più in grado di fermare questa loro azione violenta. In nessun luogo di lavoro è possibile", afferma Laura Boldrini a Che tempo che fa. Il video postato sul blog di Grillo era "istigazione alla violenza, basta vedere i commenti a sfondo sessista. Chi partecipa al quel blog non vuole il confronto ma offendere e umiliare. Sono potenziali stupratori".



"M5S vuole spazzare via tutto" - "Il M5S non è mai d'accordo con nessuna riforma e miglioria perché l'obiettivo è non cambiare nulla, dimostra che nulla può essere cambiato dal di dentro e che tutto deve essere spazzato via. E' una analisi su nove mesi", aggiunge la terza carica dello Stato.



"Ciò che accade mi fa pensare qualcosa di brutto" - "Tutto questo non era mai accaduto e mi fa venire in mente qualcosa di brutto, quando il Parlamento era esautorato e si cercava di bloccare la democrazia. Questo non e' accettabile, sono atti eversivi, non e' tollerabile, c'è un'emergenza democratica, questa cosa deve essere trattata con la massima serietà", ha detto ancora Laura Boldrini.



"Tornare sulla strada del rispetto reciproco" - "Adesso bisogna capire che il Parlamento è il luogo dove ci si confronta. Mi appello a tutti i gruppi a tornare su una strada di rispetto reciproco. E' l'unico modo di andare avanti, altrimenti si va a discapito della nostra democrazia".



Crimi: "Video su Boldrini era ironico" - Per il senatore del M5S, Vito Crimi, è "ironico, satirico, senza nessuna volgarità ma simpatico" il video che un attivista del Movimento ha girato in auto con la sagoma di cartone della presidente Laura Boldrini. "Vi invito a non fidarvi di quello che sentite dire dai giornali così com'è. E vi spiego come funziona la notizia e il commento. Ve lo spiego perché l'ho vissuto in prima persona", dice Crimi alle oltre 50 persone che lo ascoltano in piazza, ad Ostuni (Brindisi).



Lupo: "Boldrini solidale con tutti ma non con me" - "Le dico che sono una donna ed una mamma e so comprendere cosa può essere una offesa fatta ad una donna. Noi siamo 160 e qualcuno può sbagliare ma, quando sbaglia uno, chiediamo scusa tutti. Non copriamo come succede invece nel Pd". Lo afferma la deputata del M5S Loredana Lupo. "Dalla maggioranza non mi è arrivata nessuna solidarietà per l'aggressione subito in Aula né tanto meno dalla presidente della Camera".



Di Maio: "Non ci rappresenta più" - "Sentirsi dire 'eversori', vuole dire che per noi Laura Boldrini non è più la presidente di tutte le forze politiche della Camera ma fa soltanto gli interessi della maggioranza. Ormai non è super partes, ma è scesa in campo". Lo ha detto il vicepresidente della Camera ed esponente M5S, Luigi Di Maio.