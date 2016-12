1 febbraio 2014 Commenti sessisti contro la Boldrini,

Piero Grasso: "Sdegnato dalle offese" Gli insulti sono spuntati sulla pagina del social network di Beppe Grillo, dopo un suo post contro la presidente della Camera Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:12 - "Ho appena parlato con Laura Boldrini per esprimerle la mia vicinanza e il mio sdegno per le offese volgari e sessiste che sta ricevendo in queste ore". Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Piero Grasso, riguardo ai commenti sessisti spuntati sulla pagina del social network di Beppe Grillo, dopo un suo post contro la presidente della Camera.

Commenti sessisti cancellati - "Prendiamo le distanze dalle offese sessiste dal post di Grillo. I messaggi sono stati scritti nella notte quanto non era possibile operare alcun controllo: i messaggi sono stati cancellati". E' quanto afferma lo staff comunicazione del M5S in merito ai commenti sessisti contro la presidente della Camera Laura Boldrini ad un post di Beppe Grillo sul suo profilo facebook. "Chi ha scritto le minacce può essere querelato tranquillamente - aggiungono i membri dello staff -. La rete è libera e deve rimanere libera ma ognuno si assume le proprie responsabilità. Chi dice che queste sono le minacce dei 'grillini', dice una cosa priva di senso. A tal proposito si ricorda le famose minacce sul sito di Grillo per le quali ci condannarono, poi si scopri' che erano state scritte da un esponente del Pd, renziano di ferro".



Sondaggio di Grillo contro la Boldrini- Dopo aver lanciato il sondaggio "sulle decisioni che deve prendere la Boldrini in seguito all'uso della ghigliottina contro l'opposizione democratica del M5S", Beppe Grillo ne pubblica i risultati sul suo blog. "Più di 70.000 persone hanno partecipato al sondaggio - scrive - Il 40%, sostiene che deve dimettersi spontaneamente. Per il 17% dei partecipanti dovrebbe essere il M5S a presentare contro di lei una mozione di sfiducia, mentre solo il 4% si accontenterebbe di scuse ufficiali per aver violato il regolamento". "Il 14% è convinto che come riparazione al danno fatto deve chiedere formalmente a Napolitano di non firmare il decreto Imu-Bankitalia che regala 7,5 miliardi alle banche. L'11% vorrebbe che desse spiegazioni agli elettori di SEL, il suo partito, del suo comportamento in favore delle banche private. Il 6% sottolinea che deve proporre l'espulsione del questore Dambruoso per l'aggressione alla deputata del M5S Loredana Lupo. Il 7,5% ha indicato altre risposte", si legge ancora.