Berlusconi contro Grillo e Casaleggio: "Sono come Hitler, Stalin e Pol Pot"

22:35 - Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, "con i loro obiettivi di distruggere tutto e il loro linguaggio violento", sono simili "a personaggi come Robespierre, Stalin, Pol Pot e soprattutto Hitler". Il paragone arriva dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al telefono alla convention di Caserta per presentare i candidati di Forza Italia al Parlamento Europeo.

"Qualche giorno fa - ha raccontato Berlusconi - ho raccolto tutti i discorsi di Hitler del 1932 e del 1933 grazie ai quali salì al potere; li ho depurati dai riferimenti a fatti dell'epoca e riscritti ponendo la firma di Beppe Grillo in calce agli stessi; quindi li ho consegnati a cinque miei collaboratori che non hanno notato nulla che potesse far pensare loro che il discorso era di un dittatore come Hitler. Io sono molto preoccupato di Grillo".