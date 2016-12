Berlusconi contro Napolitano: "Ci fu un complotto per farmi dimettere"

10:59 - "Napolitano dice che mi sono dimesso liberamente e che non c'è stato nessun golpe? Non sono d'accordo con questa affermazione". A parlare è Silvio Berlusconi a proposito della nota del Quirinale sulle rivelazioni di Geithner. "Il complotto l'ho sempre avuto chiaro - ha detto il leader di forza Italia in una intervista a Radio24 - e l' ho denunciato sin da allora: ora voglio andare fino in fondo".

FI sotto 20%? Resto in campo - Silvio Berlusconi ha parlato anche dell'esito delle elezioni europee. All'ipotesi che Forza Italia scenda sotto il 20%, il leader del partito ha annunciato che non lascerà perché "ho davanti una operazione titanica: trasformare la maggioranza moderata in maggioranza politica organizzata, e perché devo garantire al Paese democrazia e libertà".



"Expo: c'è corruzione perché mosche vanno al miele - Alla domanda se l'Expo debba andare avanti, il leader del centrodestra risponde: "Assolutamente sì". Sui motivi degli episodi di corruzione, Berlusconi spiega che avvengono "perché le mosche vanno al miele ma non bisogna accettare che ci siano le mosche".



"Bergoglio? Fa il Papa come l'avrei fatto io - "Papa Bergoglio mi piace, fa il Papa esattamente come l'avrei fatto io", commenta inoltre il leader di Fi. Poi aggiunge: "Sono io che sono bravo perché assomiglio al Papa". All'intervistatore che gli fa notare come lui e il Pontefice hanno la stessa età ribatte: "La stessa età ma io gli anni li porto meglio".



"Renzi simpatico, ma lavori più sui contenuti" - Berlusconi definisce l'attuale premier Matteo Renzi "simpatico, un grande comunicatore, abbiamo trovato l'accordo sulle riforme...". Quanto ai difetti, "dovrebbe lavorare di più sui contenuti dei provvedimenti e delle decisioni".