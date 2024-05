Il 2023 è stato l'ennesimo anno da record per la band

Un successo, quello dei Maneskin, che mostra come una band nell’era moderna possa dominare la scena mondiale, riscrivendone ogni volta le regole. Il 2023 ha visto il gruppo romano suonare davanti a oltre 1 milione di fan in tutto il mondo, in 27 paesi e 4 continenti. Hanno accumulato un'impressionante quantità di successo di pubblico e critica, conquistando premi e riconoscimenti, tra cui il VMA Best Rock, l'EMA Best Rock Act e il NRJ Music Awards 2023 in Francia come artisti più trasmessi in radio, due premi agli Mtv European Music Awards 2023, ovvero il prestigioso Best Rock e il Best Italian Act.

Il loro ultimo album, "Rush!", pubblicato a gennaio 2023 e a novembre con una nuova edizione intitolata "Rush! (Are U Coming?), ha raggiunto il numero 1 in 15 paesi e la Top 5 nelle classifiche degli album di 20 paesi. Ad oggi, l'album ha superato i 2 miliardi di stream globali contribuendo ai 10,6 miliardi di stream totali della band. Attualmente la band ha ben 2 canzoni nell’esclusivo Club dei Miliardi di Spotify, con 'Beggin’ e ‘I Wanna Be Your Slave’ che hanno superato il traguardo di 1 miliardo di stream.



Nel 2023 i Maneskin hanno raggiunto 392 certificazioni discografiche, tra cui 32 Dischi di Diamante, 294 Dischi di Platino e 66 Dischi d'Oro.