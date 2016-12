Alfano: "Rimpasto? Serve Letta-bis"

15:45 - Secondo il vicepremier, Angelino Alfano, per una ripartenza dell'esecutivo, "ci vuole anche più di un rimpasto: ci vuole un nuovo governo a guida Letta che abbia un 'reshuffling' dei ministri". Lo ha detto nel corso di un intervento radiofonico "Mix 24", su Radio24. Per il via libera alla riforma della legge elettorale, invece, il leader del Ncd ha detto che "dobbiamo vedere rispetto alle nostre 4 richieste quante vanno in porto".

"Paese non paghi competizione Renzi-Letta" - "La sinistra italiana è stata caratterizzata dalla competizione tra Veltroni e D'Alema. Spero non nasca ora una competizione tra Renzi e Letta che venga fatta pagare al Paese", ha spiegatp Alfano, aggiungendo di non aver sentito Berlusconi dopo l'incontro con Renzi. "La rottura con Berlusconi è stata vera - ha ribadito il leader di Ncd. Che dice di non essere pentito: perché dovrei? La nostra start up è di successo. Abbiamo la collocazione come quarta forza politica e saliremo presto sul podio". Dunque, ha assicurato, il ritorno con il Cavaliere "non è nell'ordine naturale delle cose".



"Non scommetterei su fine antiberlusconismo" - "Con l'incontro nella sede del Pd tra Renzi e Berlusconi è archiviata la stagione dell'antiberlusconismo e della via giudiziaria per sconfiggere il Cavaliere?", gli chiedono gli intervistatori. "Lo abbiamo sperato tante volte, ma non mi sentirei di scommetterci. Del resto Renzi è stato quello che ha detto 'game over' dopo la decadenza giudiziaria di Berlusconi".



"Hanno tentato di soffocarci nella culla" - "Hanno tentato di soffocarci nella culla, di ucciderci col sistema spagnolo. E non possono pretendere che facciamo finta di non averlo capito. Il tentativo di soffocarci non l'abbiamo scambiato con una carezza o un bacetto", ha spiegato Alfano.