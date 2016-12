Letta: bene sintonia Renzi-BerlusconiAlfano: "Scordino riforma senza noi"

12:42 - "L'incontro di oggi pare andare nella buona direzione". Questo il primo commento del premier Enrico Letta al vertice tra Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. "Siamo infatti da tempo convinti della necessità di una riforma costituzionale e della legge elettorale che tenga insieme le forze di maggioranza e i principali partiti dell'opposizione", avrebbe detto il premier.

Per Letta è fondamentale che si arrivi ad una nuova legge elettorale prima delle elezioni europee, insieme alle due prime letture della riforma costituzionale del Titolo V e sulla fine del bicameralismo.



Alfano: "Senza di noi nessuna riforma" - "Si scordino di fare la legge elettorale senza di noi. Non possono farla e non la faranno". Lo ha detto il leader di Ncd e vice premier Angelino Alfano, durante il primo convegno nazionale dei giovani del partito a Pesaro. Ma - ha aggiunto - "si scordino anche di farla contro di noi". "E' inutile che ci inducano, per legge, a 'tornare all'ovile' perché noi non torniamo indietro! Per noi la scelta è compiuta", ha rincarato. Nel dettaglio Alfano dice che "se l'accordo tra Renzi e Berlusconi è su liste bloccate lo dicano chiaramente senza girarci intorno, noi siamo contro il Parlamento dei nominati non ci propongano liste bloccate piccole o grandi". Ncd è a favore "di uno sbarramento vero che consenta di eliminare il ricatto dei partitini, siamo per l'indicazione diretta del capo dell'esecutivo da parte di una coalizione prima delle elezioni. E vogliamo delle coalizioni e non solo due partiti che sono contro la storia italiana". Il vicepremier, poi, annuncia nuovi incontri col Pd: "Con Renzi siamo stati in contatto nei giorni scorsi e ci risentiremo nei prossimi giorni, anche perché fare la legge elettorale senza di noi mi pare difficile che gli riesca".