Berlusconi: FI appoggerà in Parlamento le riforme del Pd

20:02 - "Ho garantito a Renzi che FI appoggerà in Parlamento le riforme volte a semplificare l'assetto costituzionale del Paese". Lo ha detto Silvio Berlusconi dopo l'incontro con il segretario del Pd. L'intesa riguarda anche la riforma del Senato e del Titolo V. "Queste riforme - ha ricordato Berlusconi - sono urgenti e necessarie per ridurre i costi della politica e modernizzare il Paese. Siamo lieti del cambiamento di rotta del Pd".

Critiche a Letta e ritorno alle urne - "Durante il nostro colloquio, pur ribadendo le critiche di Forza Italia all'azione dell'esecutivo, e auspicando di poter al più presto ridare la parola ai cittadini, ho garantito al segretario Renzi che Forza Italia appoggerà in Parlamento le riforme", ha ribadito Berlusconi.



Berlusconi: "Bicameralismo e Titolo V nostri temi" - "Siamo quindi lieti, oggi, di prendere atto del cambiamento di rotta del Partito Democratico. Si tratta di riforme che il centrodestra da me guidato ha sempre ricercato e che la nostra maggioranza aveva approvato in Parlamento già nel 2006, ma che fu la sinistra a vanificare, attraverso un referendum, interrompendo così il percorso di rinnovamento avviato", ha spiegato il leader di FI.