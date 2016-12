Pd diviso sull'accordo con Berlusconi Matteo Renzi: "Tutto alla luce del sole"

21:48 - Bersaniani sul piede di guerra alla Direzione del Pd, dove il segretario Matteo Renzi presenterà la proposta di riforma elettorale. Le critiche anticipate da Gianni Cuperlo, Stefano Fassina e altri riguarderanno non solo il merito del sistema elettorale, ma anche il piano politico, con l'accusa di aver "riportato in vita" Silvio Berlusconi. L'ala bersaniana, contro la riforma, pretende un referendum tra gli iscritti del Pd.

Ma il segretario non intende farsi infilzare ed è pronto a replicare spiegando innanzitutto di aver fatto tutto "alla luce del sole". Stefano Fassina ha detto di "essersi vergognato" dell'ingresso di Berlusconi nella sede del Pd. In ogni caso l'accordo con il leader di Forza Italia, ha detto l'ex viceministro dell'Economia, "è stato fatto dal segretario e non dal Partito". E visto che tra gli iscritti Renzi "non ha la maggioranza" (prese il 45%), "sarebbe possibile consultare la base, gli iscritti" con un referendum anche telematico, come pure prevede lo statuto in un articolo mai utilizzato. A rilanciare l'idea del referendum tra i soli iscritti è l'altro bersaniano, Danilo Leva.



E' chiaro che un pur rapido referendum tra gli iscritti bloccherebbe l'iter parlamentare della riforma elettorale, che questa settimana deve essere licenziata dalla Commissione Affari costituzionali della Camera e lunedì 27 dovrebbe essere esaminata dall'aula. Se il referendum passasse in Direzione sarebbe la prima grossa sconfitta di Renzi, ma appare difficile che ciò avvenga. "Consultare la base del Pd sulla legge elettorale"? ha domandato la renziana Simona Bonafé: "Lo abbiamo già fatto con le primarie a cui ci siamo presentati con un preciso programma".



Fassina e Leva rilanciano la contrapposizione tra i militanti, che alle primarie hanno decretato il trionfo di Renzi, e gli iscritti: tra i quali Renzi ha sì vinto senza però ottenere la maggioranza assoluta. Contrapposizione che ha costretto Fassina a smentire che lui o altri pensino a una scissione "a sinistra". E forse non a caso si è registrata la visita di Renzi a Bersani ancora ricoverato all'ospedale di Parma.



Gianni Cuperlo ha contestato sia il merito dell'accorso, rilanciando il doppio turno, sia il "metodo", quello cioè di partire da un accordo non nella maggioranza, ma con Berlusconi che, oltretutto, sarebbe ora "rilegittimato". "Cuperlo sbaglia - ha replicato Dario Parrini - rilegittimiamo Berlusconi se non facciamo le riforme, non facendole".



Con un post su Facebook, Renzi ha risposto punto per punto, anticipando il suo ragionamento: "Sono stato eletto alle primarie per cambiare le regole del gioco, per rilanciare sul lavoro, per dare un orizzonte al Pd e all'Italia. Dopo 20 anni di chiacchiere, in un mese abbiamo il primo obiettivo a portata di mano". Insomma quello con il leader di Forza Italia è un "accordo, trasparente e alla luce del sole".