Vip senza trucco... e senza inganno

"Specchio delle mie brame, chi è la più bella (senza trucco) dello showbiz?" Impeccabili in tutte le occasioni, le nostre vip faticano a mostrarsi in versione acqua e sapone, ma ecco che sui social alcune di loro osano e i complimenti fioccano. Da Martina Colombari , che regala un selfie in pigiama, a Fiammetta Cicogna , al suo primo caffè della mattina. Ma c'è anche la top model Eva Riccobono in versione casalinga, Sabrina Ferilli , Elisabetta Canalis e...

Turbante in testa e scatto post doccia in bagno per Camila Raznovich che augura il buongirono ai suoi follower senza un filo di trucco. "Bella anche di primo mattino", "Sei sempre affascinante", le rispondono in tanti.



"Rughe sugli occhi e cappelli da bambina, bagno strapieno di cose ovunque come la mia testa... sorrido anche oggi, c'è il sole", cinguetta mostrando le sue lentiggini l'attrice Jane Alexander.



Sdraiate sul letto Martina Colombari e Manuela Arcuri mettono a nudo la loro bellezza al naturale. Entrambe struccate guadagnano l'approvazione dei loro fan.



Senza make up anche Ana Laura Ribas e Sabrina Ferilli, in compagnia dei rispettivi amici a quattro zampe, Victoria Cabello, Elisabetta Canalis e Fiammetta Cicogna. Non perdere la gallery...