Belen, relax in bikini sulla neve con Andrea

Da Pordenone, dove ha fatto da madrina al figlio della sua agente Antonia Anchille, ad una elegantissima spa sulla neve, il passo è breve per Belen che in piscina in costume punta tutto sul florido (e strizzato) décolleté. La bellezza argentina, in vacanza con Andrea Iannone e Santiago si lascia coccolare dal fascino del luogo... e dai suoi uomini.

Colazione in camera, vista mozzafiato sulle montagne e una piscina a disposizione per sé, Santiago e Andrea. Dopo uno zoom sul seno perfetto con un selfie ad occhi chiusi in bikini immersa in acqua, la showgirl questa volta si regala una foto di coppia con il suo bambino. Con Iannone al momento nessuno scatto di coppia (loro preferiscono così), ma uno di schiena mette in luce muscoli e tatuaggi del suo pilota.