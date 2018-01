Belen in minigonna sexy al battesimo del figlio dell'amica Antonia: in Rete scoppia la polemica

”Super sexy in minigonna nera in veste di madrina al battesimo del piccolo Brando Andrea, figlio della cara amica Antonia Achille. Belen torna a far parlare di sé, dopo aver postato uno scatto dal Duomo di Pordenone, con una mise che alcuni hanno giudicato "poco rispettosa" per il luogo e la cerimonia. La bella argentina come sempre divide i follower...