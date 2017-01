Valeria Marini, sensuale a seno nudo

11:02 - Una storia d'amore ormai conclusa con Alfonso Signorini, direttore di Chi, e una crisi nell'aria con il nuovo compagno Antonio Brosio. Periodo movimentato per Valeria Marini che, al centro dei gossip d'amore, si rilassa sui social postando foto erotiche e sensuali. Come quella che la ritrae coperta solo da un pullover di lana aperto sul davanti sotto il quale si intravede il décolleté burroso e nudo.

Il 4 novembre in libreria uscirà “L'altra parte di me”, il libro in cui il direttore del settimanale Chi racconta lati inediti della sua vita. Come appunto la liaison – di cui nessuno sapeva – con la Valeriona nazionale. “Ho sempre avuto un debole per Valeria, ma quando l'ho intervistata per la prima volta a Roma, mi ha fatto aspettare tre ore: l'ho odiata. - racconta Signorini al settimanale Grazia – Quando però è apparsa, avvolta in un boa di struzzo color cipria, mi ha fatto letteralmente perdere la testa”. Una storia rimasta segreta fino ad oggi... “Valeria era al vertice del suo splendore e del suo successo, io del giornalismo gossipparo, eppure siamo riusciti a non far sapere niente a nessuno. Dopo tanti anni, siamo ancora amici e io le voglio molto bene”.



E se la liaison con signorini è ormai archiviata, per Valeria è tempo di nuovi amori. Con Antonio Brosio si vocifera di una crisi. Eppure poche ore fa la Marini cinguettava postando una foto che la ritrae con Antonio. Allarme rientrato, allora. Per ora.