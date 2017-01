25 agosto 2014 Valeria Marini, l'amore ti fa bella Da quando nella sua vita c'è Antonio Brosio la showgirl è sempre sorridente e regala bikini a dir poco esplosivi... Tweet google 0 Invia ad un amico

09:26 - Valeria Marini guarda dritto verso l'obiettivo mentre sfoggia un bikini che evidenzia le sue curve. Triangolino minimal che copre appena il lato B e una fascia bianca sul seno generoso, la showgirl al mare è davvero... esplosiva. A Milano Marittima la bionda sarda alza il calice e brinda la vita, come mostrano gli scatti del settimanale "Di Più": ultima tappa sulla penisola prima di partire per la Sardegna con il suo Antonio Brosio...

Prima di partire per la sua terra natia, Valeria ha regalato uno scatto, involontario, decisamente piccante. La fascia del costume si abbassa leggermente e birichino fa capolino il capezzolo. Niente di esagerato, ma tanto basta per scatenare le fantasie dei suoi fan. Anche lo slip sembra scivolare via... Così gli scorci sul corpo della showgirl sono davvero da capogiro. Su Instagram, poi, la Marini non si risparmia. Mani a coprire il seno nudo e pose in piscina, mise mozzafiato e scatti sempre ad alto tasso erotico, la bionda de "Il Bagaglino" sa bene come infiammare gli animi dei suoi follower...



Quel che balza agli occhi però, oltre al corpo statuario, è la sua felicità. Valeria Marini, ultimamente, è sempre sorridente e serena... Sembra che stia davvero vivendo un momento magico, complice la sua nuova storia d'amore con Antonio Brosio. I due si sono conosciuti subito dopo la fine del matrimonio con Giovanni Cottone, quando Valeria si era rifugiata nella fede. Inizialmente amici, il loro sentimento è cresciuto col tempo fino a trasformarsi in qualcosa di più... Sempre insieme, tra feste in piscina e cene romantiche, la coppia sembra più innamorata che mai.