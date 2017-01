Valeria Marini seducente in camera da letto

11:27 - Valeria Marini posa seducente in sottoveste, distesa sul letto mentre ammicca all'obiettivo della fotocamera. Bella, sensuale, maliziosa e provocante... Anche appena sveglia. Sui social la showgirl si mostra nella sua intimità. Uno scatto mentre si trucca oppure in lingerie, pronta per andare a dormire sexy come non mai... Fortunato Antonio Brosio, con una donna così accanto è difficile avere voglia di alzarsi al mattino.

Dopo le fatiche della Milano Fashion Week, dove ha sfilato con la sua collezione di biancheria intima Seduzioni Diamond, Valeria Marini si gode un po' di relax. A farle compagnia il fidanzato Antonio Brosio, che la segue come un'ombra in qualsiasi occasione, attento a non perderla di vista. Lei, più bella che mai, si mostra in tutta la sua sensualità, complici le curve burrose e quel fare da vamp che l'ha resa famosa ancora ai tempo de Il Bagaglino. Gli anni passano ma Valeria rimane un mito intramontabile, una di quelle donne che ogni uomo vorrebbe avere al suo fianco. E Brosio fa bene a tenersela stretta...