Valeria Marini, in lingerie è più sexy e maliziosa che mai

10:31 - Proprio mentre su Chi compare il suo ex, Antonio Brosio, in atteggiamenti confidenziali con Paola Caruso, la Bonas di “Avanti un altro”, sull'Instagram di Valeria Marini spuntano scatti sempre più sexy: semi sdraiata ai piedi del letto, in lingerie nera, con uno sguardo malizioso la showgirl è davvero irresistibile, così come nell'immagine in cui, davanti alla sua specchiera, mette in evidenza la sua schiena nuda.

Valeria è la regina della seduzione con i suoi pizzi, le scollature vertiginose, quei grandi occhi chiari e quelle labbra carnose evidenziate da colori accesi. Sul social immagini su immagini mettono in evidenza la sua femminilità “stellare” e ogni tanto, con qualche scatto del passato, svela anche particolari stuzzicanti... come quel tatuaggio removibile che rappresenta le sue iniziali e le sue labbra proprio a pochi centimetri dal fondoschiena. E mentre lei si sbizzarrisce con foto sempre più sexy e audaci, Antonio Brosio viene fotografato con la biondissima Paola Caruso al ristorante. Uno scambio di baci affettuosi tra i due per chiudere la serata.