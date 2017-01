Valeria Marini, topless... "stellare"

13:14 - Valeria Marini su Instagram è sempre più hot con i suoi scatti "stellari". Nuda, a occhi chiusi lascia intravedere le forme del suo prosperoso décolleté appena coperto dalle braccia, e con le cuffie alle orecchie scrive: “La musica mi trascina liberando le mie pulsioni più nascoste e irrefrenabili... E a te succede?”. Ma non è l'unica l'immagine degna di nota: con un bicchiere di latte in mano, senza un filo di trucco e a seno scoperto è più sexy che mai...

Sensuale, prosperosa e sicura di sé: ecco le armi vincenti di Valeria che sul social offre immagini conturbanti. Sdraiata sul divano in lingerie, sotto le lenzuola completamente nuda, davanti allo specchio in reggiseno e in topless con una tazza di latte in mano, riesce sempre a sprigionare la sua carica erotica. Fortunato e invidiato il compagno Antonio Brosio che può “toccare con mano” le sue curve...