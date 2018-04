Vacanze separate per Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo

Non è la prima volta che la coppia si separa in occasione delle feste comandate. Subito dopo Natale Aurora era volata con la madre alle Maldive per una vacanza paradisiaca in famiglia, Goffredo invece era rimasto ad attenderla in Italia. Donna di mare, questa volta la Ramazzotti al caldo potrebbe esserci andata con il padre Eros e Marica Pellegrinelli, anche lei in sexy bikini sui social. Curve conturbanti in primo piano per augurare buona Pasqua ai follower e corse sulle dune nel deserto in sella al quad... con un cinguettio su Instagram: "I live to feel free" (Vivo per sentirmi libera).



Libero sui monti è anche il fidanzato Goffredo. Super sportivo e temerario. Con gli sci ai piedi fa lo slalom sulle vette tra gli alberi portando a casa qualche bel graffio, ma tanta soddisfazione. Quando rientreranno a Milano avranno molto da raccontarsi.