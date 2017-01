Tatuaggi, ecco la collezione dei vip

Da Cara Delevingne a Miss Italia, da Johnny Depp a Fabrizio Corona. Tante star, così diverse tra loro, sono accomunate dalla passione per i tatuaggi. Una moda che non tende a diminuire. Anzi, è notizia recente che l'Istat li ha inseriti nel paniere 2016 delle famiglie italiane. I soggetti sulla pelle delle celebrity sono i più disparati e non servono più solo per trasgredire.