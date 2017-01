Vip, tutte pazze per la pole dance

Fisico asciutto, muscoli in tensione e mosse sinuose ad alto tasso di erotismo. Tra i vip è pole dance mania. Da Francesca De Andrè a Maddalena Corvaglia, Federica Fontana, Justine Mattera... per tutte è febbre da palo! E sui social eccole tutte in azione. Molto più di una danza sexy però, bensì una vera e propria disciplina sportiva che mantiene in forma e... aiuta a sedurre.

"La seduzione l'ho interpretata a mio modo facendo la Pole Dance, che non vuol dire fare la vamp... ho aggiunto un pizzico di sensualità a uno sport che è una disciplina legata a un palo, è una cosa sexy, non è volgare", racconta Maddalena Corvaglia, che è una fanatica della pole dance e dello sport e ha un blog tutto dedicato all'attività fisica. Anche Francesca De Andrè è una patita di pole dance. Agile, sexy e attorcigliata ad un palo, la bella figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio mostra le sue curve in shorts e canotta sui social: gambe toniche, ventre piatto grazie a questa nuova passione per il fitness sexy. Federica Fontana Justine Mattera e Claudia Galanti il corso di pole dance lo fanno insieme, amiche per... il palo. E poi ci sono anche Guendalina Tavassi, diventata mamma per la terza volta, che dimostra come la pole dance aiuti a tornare in forma in pochissimo tempo dopo il parto.