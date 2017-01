Francesca De Andrè, pole dance super sexy

La bella mora e il compagno, ex di Guendalina Canessa, hanno brindato in un agriturismo di Bergamo e lei ha cinguettato: “Ieri 26 anni! Un compleanno meraviglioso in un posto magico, non potevo desiderare altro”. L'amore tra i due è alle stelle e spesso lei scrive dediche romantiche alla sua dolce metà. “Viviamo ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l'ultimo. L'unico” cinguetta accanto a un bacio tenerissimo.



Ma non manca nemmeno la vena polemica quando scrive: "Un Buongiorno e buona domenica a tutti voi meraviglie. Un augurio alle coppie felicemente innamorante?! Un 2016 senza persone intorno rosicone e frustrate dalla vostra felicità”. E ancora: "Parlano male di te perché hai quello che vogliono loro". A chi si riferisce?