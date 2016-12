Da Valeria Marini a Elisabetta Gregoraci, la "Dolce Vita" delle star

I volti noti dello sport, televisione e spettacolo ritratti come i divi del cinema hollywoodiano e della Dolce Vita. Da Elisabetta Gregoraci a Valeria Marini , da Elenoire Casalegno a Claudia Galanti , da Costanza Caracciolo a Bobo Vieri e Federica Pelligrini , e ancora Federica Nargi e Alessandro Matri , le star italiane si sono mobilitate per una giusta causa posando per il calendario benefico scattato da Enrico Ricciardi " Rolfi – Freedom of moving 2016 " in favore di Aisla .

Gli scatti, per l'edizione del 2016, rendono omaggio ad alcuni indimenticabili capolavori del cinema italiano degli anni 60, quando la mitica Cinecittà, avvalendosi di nomi immortali come Federico Fellini che riuscì a creare il fenomeno della "Hollywood sul Tevere". Dal Vittorio Gassman de Il Sorpasso ad Anita Ekberg e Marcello Mastroianni de "La Dolce Vita", passando per Gregory Peck e Audrey Hepburn di Vacanze Romane.

Il calendario, che riporta ai tempi del boom economico italiano, è stato presentato all'Excelsior Hotel Gallia di Milano dove si è svolta una serata Charity, ideata da Dario Rolfi e curata da Chiara Pochetti e Silvia Clini, in cui è stato consegnato all'Aisla un veicolo allestito per il trasporto disabili. Sul palco Elenoire Casalegno, Salvo Sottile e Luca Dondoni, con la straordinaria partecipazione di Anna Tatangelo, Mario Biondi e Valeria Graci. Tantissimi i vip presenti: da Ana Laura Ribas a Costanza Caracciolo, da Melita Toniolo, da Cristina Buccino a Giulia Salemi, da Marcella Bella a Raffaella Fico.