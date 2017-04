Simona Salvemini, quanta pelle nuda per la ex gieffina

La sua prova costume l'ha già superata abbondantemente qualche settimana fa sotto il sole delle Canarie in compagnia della sua amica Melissa Satta. Pelle ambrata e curve perfette per Simona Salvemini che, a 40 anni, in uno scatto casalingo offre una panoramica del suo décolleté a tutto tondo. E i complimenti dei fan non si lasciano attendere...