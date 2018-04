Silvia Provvedi in semi-topless: "Sposerò Fabrizio Corona"

Lontana dal fidanzato Silvia ha avvertito il senso di solitudine, "ora voglio riprendere in mano la mia vita e sentirmi protetta per sempre dalla persona che amo, quindi da Fabrizio", racconta la Provvedi al settimanale. Non è escluso, quindi, che la coppia sì scambierà le promesse d'amore tra l'estate e l'autunno, periodo in cui le restrizioni a cui l'ex re dei paparazzi è soggetto potrebbero essere meno rigide. E dopo i fiori d'arancio... cicogna in volo: "Vogliamo avere presto anche un figlio", ha confessato la Provvedi che in questi giorni si è presa cura di Fabrizio, ricoverato (e già dimesso), a causa di un malore.



Impegnata in un programma televisivo a Roma insieme alla sorella Giulia, Silvia dimostra di essere una donna combattiva e determinata sia quando si tratta di lavoro sia nella sfera privata. E su Instagram, nonostante il fidanzato geloso, mostra quel suo lato sexy che tanto piace ai suoi follower. Con una maschera su viso e décolleté lascia intravedere le forme del suo seno perfetto scatenando i fan.