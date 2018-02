Scarponi ai piedi, guarda tutti i vip "imbiancati"

Martina Colombari ha trascorso il giorno degli innamorati sulle piste da sci della Valle D'Aosta, lontana da Billy Costacurta. Con il figlio Achille ha fatto una scorpacciata di dolci a forma di cuoricino e il suo innamorato non gli ha fatto mancare un pensiero floreale (“Perché ci sei anche quando non ci sei” ha commentato la showgirl) che lei ha pubblicato in uno scatto “montanaro”. Anche Alena Seredova è in vacanza con i figli sulla neve e l'allegra combriccola si diverte con gli scarponi ai piedi.



Gita a Gressoney per Filippa Lagerback, a Sestriere per la famiglia Cracco e a Pratonevoso per Marina Graziani. Melissa Satta, invece, la neve la ammira nel giardino di casa in Germania. Sfoglia la gallery e guarda tutti i vip “imbiancati”...