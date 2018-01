Avventure sulla neve: guarda cosa combinano i vip

Dalle acrobazie di Alena Seredova sullo slittino alle foto ricordo di Filippo Magnini al traguardo, passando per la gita di Melita Toniolo con la carrozzina sulla neve e le pedalate di Elisabetta Gregoraci tra le cime bianche. Non solo sci, come Giorgio Rocca e Natalia Mastrota, ai piedi, ma anche spa e relax tra i monti per i vip. Anche solo per una toccata e fuga, come per Anna Tatangelo, tutti vogliono assaporare le temperature gelide.