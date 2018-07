Rocio Munoz Morales e Raoul Bova aspettano il secondo figlio

Raoul Bova diventerà papà per la quarta volta. La compagna Rocio Munoz Morales è in attesa del secondo figlio. Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì e Tgcom24 in anteprima, mostra le immagini dell'attrice spagnola che è al quinto mese di gravidanza. Rocio è stata fotografata in un parco di Madrid mentre gioca con la piccola Luna, la bambina nata dall'amore con Bova, e mostra un inequivocabile "pancino".