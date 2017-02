Quando i vip si attraggono, guarda che coppie improbabili

Come elenca il settimanale Chi, molte sono le coppie “strane” dello spettacolo. La modella bellissima musa di molti stilisti Bianca Balti fa coppia fissa con Matthew McRae, un tipo dalla lunga barba e dai numerosi tatuaggi. Vivono insieme in California: lei per amore si è trasferita negli Stati Uniti.



Ilaria Spada non ci ha pensato due volte davanti al fascinoso e bel tenebroso Kim Rossi Stuart: lui si preoccupa di non essere preso sul serio per la sua bellezza, lei ci scherza sopra. Poi ci sono Cate Blanchett e il marito Andrew Upton: l'attrice stellare dalla bellezza senza tempo e il regista semisconosciuto, insieme hanno quattro figli, di cui uno adottato durante i 20 anni di matrimonio.



Chi avrebbe scommesso su Pamela Anderson fidanzata con Julian Assange? La ex bagnina più sexy del pianeta è impazzita per il fondatore di Wikileaks: Lui è un suo fan, lei viceversa. E gli opposti si attraggono...