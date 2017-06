Pippa sposa, ma il mistero è la fidanzata di Harry

Di Meghan Markle, l'attesissima fidanzata del principe Harry, s'è intravista solo una foto sull'auto in cui si vede l'ombra al fianco del fratello di William, ma niente più. Di tutte le voci che si rincorrevano prima delle nozze, alla fine ha prevalso il “no ring no bring” e la Markle in chiesa non ci è andata. Ora è caccia alle foto per vedere l'abito che indossava al party, dove è arrivata dopo la folle corse di Harry sulle strade di Londra.

Già perché se alla cerimonia religiosa Meghan non ci è andata, poco dopo, tra un cambio d'abito e l'altro, il fidanzato è andato personalmente in auto a recuperarla a Londra. Il principe ha percorso più di cento chilometri per accompagnare la sua Meghan al banchetto, dove è giunta in tempo per lo spettacolo aereo. Nella chiesa di Englefield non s'è vista e la sposa Pippa Middleton è rimasta la sola sotto i riflettori insieme agli adorabili paggetti e a una Kate Middleton un po' troppo tesa e severa (ha sgridato i bambini). Della Markle non ci sono tracce se non una foto in auto in cui è seduta al fianco del principe Harry, ma di cui si vede solo la sagoma. Che cosa indossasse resta un mistero. Tra le ipotesi un long dress nero o un abito sfarzoso rosso. I tabloid inglesi sono a caccia delle ricercatissime immagini del ricevimento e chissà che da uno smartphone dei 300 invitati non sbuchi lo scatto di Meghan alla festa...