Nozze di Pippa, Meghan arriva in sordina, Federer gioca a ping ...

Taglio della torta nel pomeriggio dopo le 16.30 ed non alla fine del sontuoso banchetto serale. Dopo cena invece una spettacolare parata aerea ha intrattenuto gli ospiti satolli delle cinque portate comprendenti un piatto tipico scozzese l'haggis, un insaccato riempito con interiora di pecora (cuore, polmone, fegato), macinate insieme a cipolla, grasso di rognone, farina d'avena, sale e spezie, mescolati con brodo. E poi agnello scozzese, 20mila tartine, oltre 7 chili di caviale beluga, per un valore di 40 mila sterline e whisky, tantissimo whisky. Il tutto preparato da un team di oltre 40 chef.



Prima della cena gli invitati hanno potuto godere di un gustoso aperitivo con una enorme forma di parmigiano.



Gli ospiti hanno ballato tutta la notte con un DJ e spettacoli dal vivo coordinati dai cerimonieri reali, oltre all'accompagnamento di un sassofonista per tutta la cena. Tra i divertimenti anche un tavolo da ping pong, al quale ha giocato per gran parte della serata il grande tennista Roger Federer



In quanto al rispetto della privacy e alle rigide misure di sicurezza c'è da segnalare il divieto assoluto di riprese e fotografie col cellulare, pena l'esclusione dalla cerimonia. Agli invitati era stato chiesto nei giorni scorsi di inviare una fotografia formato tessera per il rilascio di uno speciale codice di ingresso. Hanno partecipato anche 300 abitanti del piccolo villaggio: a loro è stato consentito di assistere al matrimonio da dietro un recinto fuori dalla chiesa.



In quanto al giallo su Meghan Markle, la fidanzata del principe Harry, la notizia è che alla fine la bella modella è arrivata. Ha partecipato solo al ricevimento del matrimonio di Pippa Middleton, ma non alla più formale cerimonia in chiesa. E' stato proprio il principe, nella pausa tra la cerimonia e il party, a fare una corsa a Londra - 150 chilometri tra andata e ritorno - per portarla nella residenza di famiglia dei Middleton, nel Berkshire, in tempo per assistere al sorvolo di uno Spitfire d'epoca che ha concluso la mega festa di nozze.



I due sposi sono partiti per la loro luna di miele su un'isola privata, Tetiaroa, a 30 miglia a nord di Tahiti, che si compone di 12 isolotti che circondano una splendida laguna turchese. Tetiaroa una volta era di proprietà di Marlon Brando che ha comprato l'atollo nel 1960 dopo aver visitato a filmare "Gli ammutinati del Bounty". Nel 2014, dieci anni dopo la sua morte, la Brando eco-resort resort - che vanta 35 ville sulla spiaggia - è stata aperta. Le ville, che sono tutte dotate di bagni e terrazza privata con piscina, hanno un costo che parte da 3.000 sterline per notte.