Pippa Middleton ha detto sì, si è sposata con James Matthews

Da damigella d'oro per la sorella Kate a sposa. Pippa Middleton ha detto sì a James Matthews, in quello che i media britannici hanno definito "il matrimonio dell'anno". I due sono ufficialmente marito e moglie. Dopo la cerimonia sono usciti mano nella mano dalla chiesa di St. Mark, nel Berkshire, tra parenti, amici e ospiti illustri. Sorridenti, sono stati circondati per le foto di rito dai 9 paggetti, George e Charlotte in testa.

Al matrimonio ha partecipato la famiglia reale al completo, con la coppia dei duchi di Cambridge William e Kate insieme ai figli, il principe George e la principessa Charlotte, nel ruolo di paggetto e damigella d'onore. Il principe Harry è arrivato in chiesa con il fratello, ma senza la fidanzata Meghan Markle.



Tra gli invitati anche la cugina di William, la principessa Beatrice e il 18 volte vincitore del Grand Slam Federer con sua moglie Mirka (James e Pippa furono fotografati assieme per la prima volta proprio al torneo di Wimbledon).



Pippa Middleton è arrivata nella chiesa di St. Mark a bordo di una Jaguar Mark V, scoperta, accompagnata dal padre e con indosso un abito del design britannico Giles Deacone, un lungo velo di tulle di Stephen Jones, un tiara di Maidenhair Fern e scarpe di raso color avorio di Manolo Blahnik. Un vestito classico ben lontano da quello indossato alle nozze William e Kate nel 2011, finito sulla prima pagina di tutti i giornali.



Al ricevimento, a casa dei genitori di Pippa, a Englefield, sono attese circa 300 persone: una serra, fatta costruire su misura in Belgio, ospiterà il banchetto.



Dopo le nozze gli sposi andranno a Saint Barth, a Eden Rock, il resort extra lusso di famiglia che resterà chiuso per 15 giorni, proprio per garantire la privacy degli sposi, che faranno una sorta di "luna di miele casalinga".