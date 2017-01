Pippa Middleton, bikini rosso fuoco e giochi hot con l'ex

Fisico tonico, proprio come quello della sorella Kate che dopo due gravidanze è in perfetta forma, Pippa ha trascorso qualche giorno di relax nel lussuosissimo resort di proprietà della famiglia del suo ex fidanzato. Con lei mamma Carole e il fratello James. Giochi in acqua, abbracci e spinte tra le onde per la sorellina minore della duchessa di Cambridge con il suo ex Matthews.



La sexy 31enne, che ai tempi d'oro delle nozze di Kate con il principe William tanto aveva fatto parlare di sé per un fondoschiena che aveva catalizzato l'attenzione di tutto il mondo, indossa un due pezzi che ne evidenzia il corpo asciutto e sodo. Del resto Pippa aveva dichiarato in passato di fare sport almeno tre volte a settimana per mantenersi in gran forma. Ai Caraibi si è dilettata in tuffi e nuotate, ma senza il suo nuovo amore Nico...