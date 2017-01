Pippa Middleton, vacanze reali e lato B in decisa decadenza

13:08 - Vacanze invernali nei Caraibi per i duchi di Cambridge, il piccolo George e la famiglia di Kate. Come ogni anno, tutti insieme appassionatamente, si godono un po' di sole e intimità. E se Kate copre le sue dolci curve al settimo mese, Pippa mostra il suo lato B, non più tonico come un tempo... ma pur sempre ammirabile.

Soggiornano tutti insieme in una villa da sogno, serviti e riveriti come solo loro possono permettersi e si godono un po' di sano relax al caldo, mentre nel Regno Unito il freddo si fa sentire. Tutti in costume, tranne la principessa che preferisce nascondere il suo ventre lievitato, si sollazzano al mare.



Con un bikini verde acqua impossibile non notare, dagli scatti di Chi, Pippa Middleton di cui abbiamo stampato nella mente il ricordo del suo sedere a mandolino evidenziato nel giorno del matrimonio della sorella. Se vista di fronte appare in splendida forma, la sorpresa arriva quando si gira di spalle. Dov'è finito quel lato B che ha incantato il mondo intero e di cui si è parlato per mesi? Non più sodo e "contenuto" come pochi anni fa, appare decisamente più appesantito e "squadrato".