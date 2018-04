Pippa Middleton aspetta il suo primo figlio con il marito James Matthews

Mentre a Palazzo tutti sono in attesa del terzo royal baby , anche Pippa Middleton , 34 anni, sorella minore della Duchessa di Cambridge, annuncia la sua lieta novella. Lei e il marito, il finanziere James Matthews, saranno presto genitori del loro primo bebè. Lo rivela "The Sun on Sunday" aggiungendo che la coppia "è super emozionata".

Pippa e James avrebbero dato l'annuncio a familiari e amici stretti la scorsa settimana dopo aver superato il “fatidico” terzo mese di gravidanza. Una bella notizia che arriva in un momento difficile per la famiglia, dopo che il padre di James, David, 74 anni, è stato accusato di stupro.



La duchessa di Cambridge, la prima a ricevere la lieta novella insieme ai familiari, "non avrebbe potuto essere più contenta" di apprendere che la sorellina Pippa è incinta, rivela una fonte vicina a Kate Middleton.



L'annuncio segue di una settimana quello dato dal fratello minore di James, l'ex star di "Made In Chelsea" Spencer Matthews, 28 anni, in attesa anche lui con la sua fidanzata 32enne, la modella Vogue Williams, del primo figlio.



Pippa, che ha sposato il finanziere James a maggio dell'anno scorso, dovrebbe partorire ad ottobre.