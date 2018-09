Per Belen una festa al buio: guarda chi c'era

C'è chi sculetta sui tacchi, chi fa il trenino intorno al tavolo, chi alza calici e brinda, ma soprattutto c'è tanta voglia di stare insieme. Belen Rodriguez ha festeggiato il suo 34esimo compleanno in un ristorante milanese circondata dalla famiglia e dagli amici più cari. Nessun uomo al suo fianco, eccezion fatta per il piccolo Santiago con cui ha ballato ancheggiando stretta in un miniabito nero. Torta e regali personalizzati.

Scatola griffata di calzature come regalo con allegate due bamboline che riproducono Belen e Santi. Tra i doni ricevuti anche una canotta da basket luccicante. Ma soprattutto tanto divertimento. Cecilia è arrivata accompagnata dal suo Ignazio con cui sogna presto di metter su famiglia, Jeremias con Priscilla. Poi c'erano gli amici più stretti, tra cui Patrizia Griffini. E naturalmente mamma e papà, che si sono finalmente ricongiunti e hanno fatto degli stacchetti di coppia. Veronica ha ballato scatenata muovendo la chioma folta e sciolta, Gustavo ha improvvisato canti e danze attorno al tavolo. Una serata serena per la bella Belen che ha spento le candeline da single. “Ti auguro che la vita possa far sempre brillare i tuoi occhi.... nella maniera corretta, con quelle cose che tu sai, le uniche cose che contano per davvero” si auto-augurata in un post. Di Andrea Iannone arriva solo un like...