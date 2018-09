Belen lascia Andrea Iannone: ora è single

E' incinta? E' in crisi? E' single? I tormentoni sulla vita privata di Belen sembrano avere una risposta. Secondo le “Chicche” del settimanale Chi, la Rodriguez non solo non è assolutamente incinta, ma non è nemmeno più fidanzata con Andrea Iannone. Agli amici avrebbe confidato: “Non è la solita crisi passeggera”. Intanto la sorella Cecilia progetta le nozze con Ignazio Moser.

Per una che torna single, l'altra potrebbe mettere presto la fede al dito. Belen chiude l'estate in solitudine. Qualche indizio social, a dire il vero, c'era stato. Nessuna foto di coppia, nessuna dichiarazione d'amore sul web. Eppure fino a pochi giorni fa, entrambi si mettevano like reciproci, pur percorrendo strade diverse: lei impegnata tra la vita da mamma e quella di showgirl, lui tra prove e gare. Ora l'indiscrezione del settimanale diretto da Alfonso Signorini sembra non lasciare dubbi: “Ci risiamo. Finita l'estate, si spegne l'amore”, si legge.



Altro settimanale, altra coppia e altra storia. Questa volta, però, a lieto fine. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, secondo Diva e Donna, sarebbero molto vicini alle nozze. Qualche giorno fa in un'intervista tv il figlio del famoso ciclista diceva: “Stiamo cercando di mettere le basi per un futuro insieme... Conviviamo, adesso abbiamo anche preso una casa nuova”.