Paris Hilton ha il cuore a pezzi: è morto il suo cagnolino Tinkerbell

13:04 - Con un messaggio su Instagram Paris Hilton ha annunciato che martedì scorso il suo amato chihuahua Tinkerbell è morto di vecchiaia, aveva 14 anni. "My hearty is broken" sono le prime parole che la ricca ereditiera, distrutta dal dolore, ha scritto sul social. Inseparabili, è come se avesse perso un membro della famiglia. "I love you Tinky, you are a Legend & will never be forgotten", ti amo Tinky, sei una leggenda e non ti dimenticherò mai".

Altro che festini e sessioni di shopping, in queste giorni il pensiero di Paris va solo al suo piccolo e adorato cane che le ha tenuto compagnia dal 2002 fino alla sua morte. Secondo TMZ, l'animale è stato acquistato dalla Hilton in un allevamento dopo aver visto il film “La rivincita delle bionde”, in cui proprio il personaggio principale possedeva un chihuahua. Da quel momento l'ha portato con sé sui red carpet di tutto il mondo, a fare acquisti, alle sfilate e in televisione. Note le sue "apparizioni" negli show "The simple life" e "Saturday night live".



Proprio su Instagram la bionda ereditiera ha voluto omaggiare Tinkerbell con una carrellata di immagini, ringraziando i fan per il loro supporto sottolineando anche che il cane ha vissuto una lunga, bella, lussuosa e eccitante vita insieme alla sua padroncina. Fortunatamente Paris non resta da sola, a consolarla ci pensano gli altri suoi animali domestici.



Non dimentichiamo che solo a settembre dello scorso anno ha speso 13 mila dollari per acquistare un cucciolo di Pomeriana che ha chiamato Mr Amazing.