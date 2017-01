Vip, il vero amore è... a quattro zampe

10:19 - Altro che miglior amico dell'uomo. Del proprio cane i vip sembrano sempre più spesso letteralmente...innamorati. E sui social "sbandierano" il loro amore animale con scatti estremi e compromettenti. Baci sulla bocca, anzi sul muso, coccole e tenerezze da veri fidanzatini. Da Elisabetta Canalis con i suoi Pieri a Valerio Scanu con la sua Patty Patty, eccoli in azione in momenti intimi on i loro fedelissimi amici.

L'ex vincitore di Amici non si contiene. Alla sua Patty Patty, un chihuaha dagli occhi teneri, Scanu non sa resistere. Al punto da non potersi staccare da lei. Prima la tiene sul petto avvolta in una fascia, poi la bacia con trasporto. Se non è amore questo! E i baci bocca-musetto umido sono una delle manifestazioni d'affetto più in voga tra i vip. Anche Gianni Sperta, ex ballerino e opinionista di Uomini e Donne e Costantino "impazziscono" per le loro cagnoline con le quale "amoreggiano" con nonchalance. Promiscue e maliziose le star dirigono i loro istinti affettivi verso il mondo animale. Anche se felicemente sposate. Come Elisabetta Canalis, che divide il suo cuore tra il marito Brian Perri e i suoi Pieri. Se sono single poi come Paris Hilton, Karina Cascella, Laura Torrisi o Victoria Silvstedt quale migliore consolazione alla mancanza di un uomo se non il proprio cane. Più fedele e disponibile di lui!