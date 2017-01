Paris Hilton, selfie con seno a vista

11:19 - L'accappatoio aperto su un décolleté inaspettatamente florido, niente reggiseno e seno nudo a vista. Momento beauty e autoscatto allo specchio per Paris Hilton, reginetta dei selfie e star della vanità, alle prese con ombretti, matite e rossetti. L'ereditiera sembra piuttosto infastidita... truccarsi che fatica!!!

"Glam time" cinguetta la bionda socialite, che si prepara ad uno shooting. E glamour è il leit motiv della vita di Paris, sempre pronta a farsi fotografare e ad auto celebrarsi. Dopo l'intermezzo "musicale" milanese, ospite dell'amico stilista Cavalli durante la settimana della moda maschile, e per il quale ha vestito i panni di dj, Miss Hilton è tornata in America con il ricco cachet intascato in Italia, per tornare a fare ciò che le riesce meglio, ovvero divertirsi a far nulla. Qualche giorno fa i paparazzi l'hanno sorpresa accanto ad un misterioso accompagnatore, che si è poi rivelato essere Cade Hudson, agente commerciale talentuoso californiano, ex fiamma di Britney Spears. Non si conoscono i reali rapporti tra i due, ma Paris al momento sembrerebbe single, e l'ennesimo flirt con un bel moro non potrebbe che far un gran bene alla sua visibilità e popolarità. L'importante è che si parli di lei.