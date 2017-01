Paris Hilton ha un nuovo amore: un cane da 13mila dollari

08:28 - Non aveva certo bisogno di un altro esserino visto che possiede già sei cani e due gatti, ma evidentemente Paris Hilton non ha resistito quando si è imbattuta in questo cucciolo. Due pollici e poco più di pelo bianco, per il modico prezzo di 13mila dollari. Il batuffolo, che si chiama Mr Amazing, è un Pomeriana, una razza molto pregiata e molto amata soprattutto negli Stati Uniti e sembra che questo sia il più piccolo del mondo. Di certo è destinato a diventare una star: lui e la sua ereditiera sono inseparabili, basta guardare gli scatti su Instagram.