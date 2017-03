Nina Moric is back... con un nudo di schiena su Instagram

Si è presa un periodo di pausa da Instagram e ora è riapparsa più carica che mai. E sempre in grande forma fisica. "I'm Back" cinguetta a margine di uno scatto in penombra in cui indossa solo un asciugamano che copre appena il lato B. Due grandi tatuaggi sulla parte alta della schiena, il viso di profilo e un fisico perfetto tutto da ammirare.



Selfie anche negli spogliatoi della palestra dove "stuzzica" con un fondoschiena che sfida la legge di gravità. Ma guai a dirle "Sei troppo magra" o "Eri meglio prima", perché la risposta su Facebook non si fa attendere: "Vi dico la mia, per me voi siete obesi, e soprattutto siete voi stupidi e di cattivo gusto a far notare ad una donna di 40 anni che a 20 o 30 era meglio".