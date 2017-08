Neo mamme vip, ecco i primi bagnetti social con i loro bambini

Parola chiave: felicità. Per le neo mamme vip solo grandi sorrisi e tanta gioia in questa prima vacanza con i loro pargoli. Quasi tutte hanno scelto mete di mare, perché lo iodio fa bene ai neonati e per mettere in luce quelle curve tornate perfette in tempi record. Da Flora Canto a Flavia Pennetta all'incontenibile Cecilia Capriotti. Clio Make Up è rimasta a New York e Bianca Vitali, moglie di Accorsi si è rifugiata in montagna...

Spingono i passeggini sulla sabbia, fanno bagnare i piedi ai loro bambini tenendoli saldamente in braccio e spesso allattano sedute sul lettino in attesa del tramonto sul mare. Sono le nostre primipare vip che in questa prima vacanza con i bambini non hanno occhi che per loro.



Vacanze a Formentera per Sofia, figlia dell'ex velina Federica Nargi e del calciatore Alessandro Matri. "Amor de mi vida", cinguetta la mamma con un bikini al cardiopalmo in riva insieme alla sua piccola, nata lo scorso settembre.



Fresca di parto, Francesca Fichera ha portato la sua Emma sul litorale laziale per un "assaggio" di mare. La "professoressa" ha condiviso questo momento di gioia pura con le sue colleghe e il compagno Pippo Volandri.



Al settimo cielo nella sua Puglia Flavia Pennetta si gode ogni attimo con il figlio Federico, nato a maggio. Tra un tramonto in riva al mare e una poppata "protetta" dagli ulivi, la nostra tennista non si stacca dal suo piccolo principe avuto con Fabio Fognini.



Prima esperienza in barca per Olympia, la figlia di Aldo Montano e Olga Plachina, nata a fine febbraio. Occhiali da sole, bottiglia di champagne e piscinetta personale per un complimese con i fiocchi. Intanto mamma Olga, atleta professionista, sfoggia tutti i suoi muscoli in bikini a partire dagli addominali scolpiti.



"Ci sono momenti SI e momenti NO... ma anche in questi ultimi tu riesci comunque a farmi sorridere... così piccola ma con un potere così grande.. La mia fagottina..." cinguetta Flora Canto, compagna di Enrico Brignano e mamma di Martina (venuta al mondo a metà febbraio), a cornice di uno scatto in cui è a mollo con la sua bimba in piscina.



Da non perdere anche mamma Cecilia Capriotti che nella sua lunga estate al mare con Maria Isabelle ha sfoggiato il suo sex appeal, Chicca del Grande Fratello con la sua piccola Ginevra tra le braccia in posa sugli scogli, Francesca Dallapé a Formentera con Ludovica, Roberta Giarrusso con la sua Giulia, Clio Make Up a passeggio nella Grande Mela insieme a Grace e...