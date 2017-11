Francesca Dallapè, sexy in bikini a tre mesi dal parto

Prima estate da mamma per la ex tuffatrice Francesca Dallappé, argento alle Olimpiadi di Rio nel sincro insieme a Tania Cagnotto. L'atleta in riva al mare solleva la sua Ludovica nata lo scorso maggio, mentre mette in mostra le sue curve già toniche con un bikini rosso che lascia scoperto un lato B perfetto.

E' tornata in forma in tempi record Francesca che ora si gode in costume la sua estate in famiglia, con il marito Manuel e la loro bimba. Solo poche settimane fa su Instagram ha condiviso un video in cui si stava allenando agli attrezzi: "Orgogliosa di questa settimana più costante delle altre forse perché sto riprovando piacere nel tornare in palestra e sentirmi più energica!! Tutto per la prova costume", ha cinguettato. E la prova costume è stata ampiamente superata. Nello stesso mare, a Ibiza, si gode la sua gravidanza l'amica Tania Cagnotto che da poco ha rivelato sui social di essere in dolce attesa.