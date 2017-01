Naike Rivelli: "Sono così sexy"

12:00 - "I am soooo Sexy!!" cinguetta Naike Rivelli in un nuovo scatto a luci rosse postato sui social, in tanga e reggiseno. E la sua fotografa personale è nientemeno che la madre Ornella Muti: "Photo taken by Ornella Muti, my personal HOrnella Mewton", scrive su Instagram: "Photo scattata da mamma", aggiunge su Twitter, dove osa di più e si mostra nuda... o meglio come mamma l'ha fatta.

"The best thing about having Giorgio Armani as a close friend of the family.. Is getting to look classy, even in a simple Armani Bathing Suit and Gian Marco Lorenzi shoes" scrive Naike accanto allo scatto, il bello di avere Giorgio Armani come amico di famiglia è... indossare un semplice costume Armani e delle scarpe di Gian Marco Lorenzi e fare una gran bella figura...



La bella figura è la sua, soprattutto con pochi vestiti addosso: curve sexy e perfette messe in mostra... da tutte le angolazioni. E a immortalare tutto questo ben di Dio, dietro l'obiettivo, mamma Ornella, che pare orgogliosa di aver fatto una figlia tanto bella. E tanto disinibita. Non su Instagram, dove il nudo è bandito, ma su Twitter sì.

E' lì che Naike posta gli scatti più osé, in topless con la coda da sirena, o completamente senza veli, è proprio il caso di dirlo, come mamma l'ha fatta, pronta per un tuffo in piscina, da Ischia, buen retiro di famiglia.

Tutto sempre sotto l'occhio attento ed esperto...di mammà, che bella l'ha fatta e adesso se la fotografa.