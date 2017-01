Naike Rivelli: "Mi consolo da sola"

11:00 - Posa nuda, fa acrobazie yoga a luci rosse, si dichiara bisessuale e non disdegna il sesso fai da te. Più trasgressiva di così è quasi impossibile. Naike Rivelli provoca ancora su Twitter e posta uno scatto senza veli che non lascia molto spazio all'immaginazione: "La classe non è acqua, una espressione che comincia ad avere un senso. Mi consolo da sola", cinguetta.

Posa sensuale, seno in bella vista e una mano maliziosamente nascosta tra le gambe...Naike sdogana così anche l'autoerotismo femminile e non si cura della censura. Tutt'altro. Mentre su Instagram, che l'ha già "punita" una volta costringendola a chiudere il suo profilo, è tornata postando scatti al limite della castità, su Twitter la figlia di Ornella Muti (da poco diventata sessantenne) si scatena. Naike predica la libertà di espressione di ogni genere, sessuale, fisica e ideologica. E nessuno può fermarla.



Così mentre in alcuni scatti si mostra insieme alla sua attuale compagna l'ex gieffina tutta tatuata Siria De Fazio, tra baci saffici e sguardi innamorati, in altri continua la sua personale battaglia contro i benpensanti riscattando il diritto a masturbarsi. "Meglio fare l'amore con sé stessi, invece di farsi male! Grande Madonna!", aveva già scritto un anno fa commentando la storica immagine della cantante che fa autoerotismo allo specchio, completamente nuda, mentre infila una mano nello slip. E adesso rieccola sulla scia di Lady Ciccone, sexy provocante e trasgressiva: Naike Rivelli.