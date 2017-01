Naike Rivelli, lo shooting si fa bollente

10:38 - Shooting bollente per Naike Rivelli che si mostra in perizoma di spalle mentre grandi riflettori le illuminano il corpo. Bellissima, proprio come la madre Ornella Muti, che in questi giorni per i suoi 60 anni si è regalata un servizio fotografico altrettanto hot, la Rivelli mostra con disinvoltura il suo lato B perfetto e delle gambe super affusolate.

In posa negli studi di Cinecittà rigorosamente senza vestiti. E' solo in slip che Naike si lascia fotografare mettendo in evidenza il frutto della sua attività fisica. Una bambolina caliente dalle misure armoniose gioca a stuzzicare i follower con le sue "nude" provocazioni. Magra, tonica e sfrontata, ecco le armi di seduzione della figlia della Muti che su Instagram si mostra senza veli mentre fa yoga, in semi topless davanti allo specchio, in vasca o sul set di scottanti shooting a luci rosse...