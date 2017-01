Naike Rivelli, un tuffo in piscina in topless

13:50 - Tanga nero e topless per un bagno nella piscina del resort. Naike Rivelli comincia il nuovo anno sotto il sole di Ischia nel modo che più le si addice, ovvero seminuda. E sfoggiando le sue curve perfette e scolpite la sexy figlia di Ornella Muti saluta il 2015 con un bel tuffo e della sana ginnastica.

Donna bellissima e senza inibizioni la provocante Naike non si smentisce nemmeno nel nuovo anno appena cominciato. L'avevamo lasciata alla fine del 2014 in una posizione yoga in verticale a seno nudo. La ritroviamo, sempre in topless, lo splendido seno rigoglioso (e rifatto!) appena intravisto mentre si gira per lo scatto e tanga nero che valorizza il suo lato B scolpito.



Una foto e un video, pubblicato su Youtube, sicuramente di buon auspicio. Miss Rivelli sorride all'obiettivo, maliziosa e birichina... con la promessa di un 2015 davvero piccante!