Milan l'è semper un gran Milan, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng tornano in Italia

Da gennaio il Boa sarà in campo con i rossoneri e la Satta non dovrà più fare la pendolare con la Germania, da Dusseldorf dove vivevano, per poter gestire i suoi impegni televisivi e modaioli nel capoluogo lombardo, dove pare stiano arredando un mega appartamento. Per Melissa che non ha mai fatto mistero di tifare per i diavoli rossoneri sarà una doppia soddisfazione e c'è da scommettere che la vedremo spesso in tribuna con il piccolo Maddox a vedere giocare papà.